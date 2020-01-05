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نتنياهو عن مقتل سليماني: شكرًا ترامب

الأحد 05/يناير/2020 - 12:51 م
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ترامب
ترامب
وكالات
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قدم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس دونالد ترامب على قيامه باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

 

وقال نتنياهو، اليوم الأحد، في مستهل الجلسة الحكومية الإسرائيلية، إن سليماني قام بعمليات "إرهابية" كثيرة في منطقة الشرق الأوسط.

 

وأضاف نتنياهو: "أدى قاسم سليمانی إلى مقتل مواطنين أمريكيين كثيرين وأبرياء كثيرين آخرين على مر عشرات السنين الأخيرة، وفي هذه الأيام أيضا.

 

وأكد نتنياهو أن بلاده تقف جنبا إلى جنب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السلام والدفاع عن نفسها.

 

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نتنياهو مقتل سليماني ترامب اغتيال قاسم سليماني

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