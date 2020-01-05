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"الإسكان": بدء حجز وحدات دار مصر الأحد المقبل

الأحد 05/يناير/2020 - 12:49 م
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بوابة الفجر
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تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان استقبال مقدمات الحجز الخاصة بوحدات دار مصر الأراضى والأخير فى عدد من المدن الجديدة اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 12 من الشهر الجارى.

‫وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن فتح باب الحجز لـ6101 وحدة سكنية (أرضى – أخير) بمشروعى "دار مصر"و"سكن مصر"، بـ13 مدينة جديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

‫وأوضح عاصم الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hbd–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

‫‫وحول تفاصيل الوحدات المطروحة، قال وزير الإسكان: يتم طرح 3156 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور – بدر – المنصورة الجديدة)، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع الإليكترونى غدا الخميس 2/1/2020.

‫‫وأضاف الوزير: يتم طرح 2714 وحدة سكنية، بمساحات من 100 م2 : 150 م2، بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر – السادات – 15 مايو – العبور – برج العرب الجديدة)، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع الإليكترونى من يوم الأحد 12/1/2020.

‫‫وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم طرح 231 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ3 مدن جديدة بالصعيد، وهى (المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر "غرب أسيوط")، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع الإليكترونى من يوم الأحد 2/2/2020.

 
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