Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

الأحد 05/يناير/2020 - 12:40 م
Advertisements
نانسي عجرم
نانسي عجرم
صلاح حسن
Advertisements

اضطر الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لارتكاب جريمة قتل دفاعًا عن النفس بحق مواطن سوري الجنسية يُدعى محمد حسن الموسى مواليد عام 1989 بعدما اقتحم "فيلا" الفنانة اللبنانية بغرض السرقة.


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ومواقع محلية تفاصيل الواقعة بأن قوى أمنية تتواجد حاليًا في فيلا الفنانة نانسي عجرم وفادي الهاشم للبحث في الأدلة الجنائية ومواصل التحقيقات بعد تعرض مواطن سوري للقتل خلال محاولته السطو على الفيلا.


وانتشرت صورة للمواطن السوري المقتول وهو على أرضية المطبخ في فيلا نانسي عجرم حيث سالت دمائه على الأرض.
اللص المقتول
اللص المقتول



وكانت الوكالة اللبنانية قد قالت إن اللص دخل فجر اليوم ملثمًا إلى فيلا نانسي عجرم الكائنة في نيو سهيلة كسروان بغرض سرقتها إلا أنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم يقاومه، وتعمد اللص إلى إشهار مسدسه في وجه زوج نانسي عجرم ما أدى إلى حدوث إطلاق نار بينهما وقتل السارق على الفور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نانسي عجرم لص اقتحم فيلا نانسي عجرم قتل لص في فيلا نانسي عجرم فيلا نانسي عجرم فادي الهاشم زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

منذ 42 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ يوم

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ ساعة و 12 دقيقة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من كارتيرون قبل مواجهة طنطا في الدوري الممتاز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد زواجها العاشر! (صور)

5 فنانين وفنانات جمعتهم قصص حب مع أزواجهم رغم فارق السن الكبير!

نانسي عجرم توجه رسالة مؤثرة لزوجها في عيد ميلاده.. شاهد التفاصيل

تعرف على موعد حفل نانسى عجرم القادم

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:38 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

12:13 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

04:44 ص

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

11:26 ص

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status