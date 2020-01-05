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عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم
الأحد 05/يناير/2020 - 12:40 م
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صلاح حسن
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اضطر الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لارتكاب جريمة قتل دفاعًا عن النفس بحق مواطن سوري الجنسية يُدعى محمد حسن الموسى مواليد عام 1989 بعدما اقتحم "فيلا" الفنانة اللبنانية بغرض السرقة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ومواقع محلية تفاصيل الواقعة بأن قوى أمنية تتواجد حاليًا في فيلا الفنانة نانسي عجرم وفادي الهاشم للبحث في الأدلة الجنائية ومواصل التحقيقات بعد تعرض مواطن سوري للقتل خلال محاولته السطو على الفيلا.
وانتشرت صورة للمواطن السوري المقتول وهو على أرضية المطبخ في فيلا نانسي عجرم حيث سالت دمائه على الأرض.
اللص المقتول
وكانت الوكالة اللبنانية قد قالت إن اللص دخل فجر اليوم ملثمًا إلى فيلا نانسي عجرم الكائنة في نيو سهيلة كسروان بغرض سرقتها إلا أنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم يقاومه، وتعمد اللص إلى إشهار مسدسه في وجه زوج نانسي عجرم ما أدى إلى حدوث إطلاق نار بينهما وقتل السارق على الفور.
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