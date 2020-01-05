عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

وانتشرت صورة للمواطن السوري المقتول وهو على أرضية المطبخ في فيلا نانسي عجرم حيث سالت دمائه على الأرض.

وانتشرت صورة للمواطن السوري المقتول وهو على أرضية المطبخ في فيلا نانسي عجرم حيث سالت دمائه على الأرض.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ومواقع محلية تفاصيل الواقعة بأن قوى أمنية تتواجد حاليًا في فيلا الفنانة نانسي عجرم وفادي الهاشم للبحث في الأدلة الجنائية ومواصل التحقيقات بعد تعرض مواطن سوري للقتل خلال محاولته السطو على الفيلا.

اضطر الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لارتكاب جريمة قتل دفاعًا عن النفس بحق مواطن سوري الجنسية يُدعى محمد حسن الموسى مواليد عام 1989 بعدما اقتحم "فيلا" الفنانة اللبنانية بغرض السرقة.



