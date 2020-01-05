إيران تستدعي السفير السويسري احتجاجا على تصريحات ترامب

استدعت السلطات الإيرانيةن، اليوم الأحد، سفير سويسرا الذي يرعى المصالح الأمريكية وتسلمه احتجاجا على تصريحات الرئيس ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، إن الولايات المتحدة لديها أفضل وأضخم معدات عسكرية في العالم ولن نتردد في استخدامها.

وأضاف: "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية سنرسل أحدث معداتنا العسكرية للرد عليهم دون تردد وسيكون ردنا أكبر من أي ضربة سابقة على الإطلاق".

وكانت إدارة ترامب، أعلنت مقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني، في ضربة عسكرية جديدة في منطقة التاجي شمالي بغداد، ضد قافلة للحشد الشعبي.