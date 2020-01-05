أستاذ تمويل: دعم المشروعات الصغيرة سيحفز الصناعة



وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن استمرار الدولة في الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيضيف كثيرًا إلى الاقتصاد المصري، منوها إلى أن تصعيد رئيس جهاز المشروعات الصغيرة لتولي وزارة الصناعة رسالة من الدولة بالاهتمام بهذا القطاع.



وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تحفيز الصناعة الوطنية، وزيادة القاعدة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل، وتقليل نسب البطالة.



قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك توجه واضح من قبل الحكومة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستدلاً بجعل تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجلس الوزراء.