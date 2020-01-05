أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.



وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: سجل عيار "24" 788 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 690 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 591 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5520 جنيهًا.



بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 16.09 جنيه للبيع، 15.99 جنيه للشراء، وسجل اليورو 17.99 جنيه للبيع، و17.87 جنيه للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 21.04 جنيه للبيع، 20.92 جنيه للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.71 جنيه للبيع، و14.61 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.51 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء.



هذا ويتباين سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

