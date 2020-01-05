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محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بمنشأة لطف الله (صور)

الأحد 05/يناير/2020 - 11:30 ص
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بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بعقار تحت الإنشاء بمنطقة منشأة لطف الله بحي غرب.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إن العقار صادر له رخصة بناء بدروم وأرضي و4 طوابق، مشيرًا أن المالك قام ببناء 4 طوابق مخالفة بخلاف المرخص له، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية لحي غرب اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وصُدر للعقار قرار بإزالة الطوابق المخالفة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن مجلس المدينة أزال طابقين، وجاري استكمال إزالة باقي الطوابق المخالفة.

ووجه محافظ الفيوم، خلال التفقد، بمراجعة تراخيص العقارات بالمنطقة المحيطة، مشددًا على التصدي لمخالفات البناء بكل قوة وحزم.
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بمنشأة لطف الله (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بمنشأة لطف الله (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بمنشأة لطف الله (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بمنشأة لطف الله (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بمنشأة لطف الله (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بمنشأة لطف الله (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بمنشأة لطف الله (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بمنشأة لطف الله (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بمنشأة لطف الله (صور)
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بمنشأة لطف الله (صور)
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الكلمات المفتاحية

محافظة الفيوم اخبار مصر إزالة مخالفات

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