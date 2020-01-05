إنشاء نقطتي إسعاف وحماية مدنية لخدمة مجمع الصناعات في قنا (صور)



ووجه الداودي، المسئولين بمراجعة تراخيص كافة الورش بالمجمع، كما وجه مسئولي شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس المدينة بمراجعة موقف التعديات على حرم الرصيف وإزالة الإشغالات والمخالفات والورش العشوائية.



فيما أوصى المحافظ، مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة وصلات المياه وإصلاح التالف منها ومراجعة أغطية بالوعات الصرف الصحي، كما أعطى تعليماته لمسئولي الكهرباء ومجلس المدينة بعمل صيانة لأعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء وتغير التالف من كشافات الإضاءة وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع.



وأكد الداودي، أن المحافظة تسعى بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية المشرف على مجمع الصناعات الحرفية إلى تطوير ورفع كفاءة المجمع ودراسة إمكانية تخصيص مساحة أرض لإقامة مرحلة ثالثة لاستيعاب كافة الورش الحرفية المختلفة.



الجدير بالذكر أن مجمع الصناعات مقام على مساحة 50 فدانا ويشتمل على مرحلتين "أولى - ثانية" تضم 542 ورشة حرفية.



أمر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بإنشاء نقطة إسعاف ونقطة حماية مدنية لخدمة العاملين بمجمع الصناعات الصغيرة والحرفية بمنطقة الصالحية، إضافة للاستماع إلى مطالبهم ووعد بدراسة الطلبات والعمل على حلها وتلبيتها لاحتياجات العاملين.