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"المالية": إنتاج ١,٥ مليون جنيه "فكة" يوميًا

الأحد 05/يناير/2020 - 11:04 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أوضح تقرير صادر عن وزارة المالية أن عام ٢٠١٩ لم يشهد أي اختناقات في العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، لافتًا إلى أن مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" نجحت في تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها من "الفكة" عبر حصص شهرية بمراعاة أوقات الذروة، ومواسم الأعياد والمدارس، وتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها؛ تيسيرًا على المواطنين بما أسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، وحركة البيع والشراء.


أشار التقرير إلى أنه تم مد فترات العمل على مدار الساعة؛ من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" إلى ١,٥ مليون جنيه يوميًا؛ حتى يتسنى تلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص وهيئة المترو وغيرها، بحصص إضافية تكفيها طوال أجازات الأعياد؛ تلافيًا لحدوث أي اختناقات.

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