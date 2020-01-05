"جريمة تهز البحيرة".. العثور على 7 جثث لأسرة كاملة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة "علي" التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "ح.س.أ" 39 عامًا، وزوجته "ر.م.ش"، وأنجاله "ع،م،ع،م" ووالدة المجني عليه الأول.



ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، ورئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يكثف ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من جهودهم لكشف لغز العثور على 7 جثث لأشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم بقرية علي التابعة لمركز كفر الدوار.