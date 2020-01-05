للمرة الخامسة.. "أورانج" تحافظ على مركزها كأسرع شبكة لنقل البيانات في مصر

أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقرير نتائج القياسات عن شهر نوفمبر الماضى، لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات الـ 4 العاملة.

وأوضح التقرير الخامس لقياس جودة الخدمة في 2019 ، أنه تم إجراء اختبارات خلال الشهر لما يقرب من 23 ألف كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان، والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحيا، إذ تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات، بإجراء الآلاف من المكالمات الاختبارية>

وحافظت "اورنچ مصر" على الصدارة للمرة الخامسة منذ صدور التقرير متفوقة على جميع شركات الاتصالات الأخرى العاملة في مصر كأفضل الشركات من حيث سرعة تحميل البيانات على الإنترنتوفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ومنذ بداية إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتقرير الشهري عن جودة خدمات شبكات الاتصالات في مصر، هيمنت "اورنچ مصر" بشكل دائم على الصدارة في سرعة نقل البيانات والإنترنت على مدار الأشهر الخمسة التي صدر فيها التقرير.

ويعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مركز مراقبة جودة الخدمات التابع له من أجل إعداد تقرير شهري عن جودة خدمات شركات الاتصالات وبدأ المركز إصدار أول تقاريره منذ عدة أشهر.

ووفقا لتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن جودة خدمات المحمول لشهر نوفمبر، تفوقت "اورنچ مصر" على جميع شبكات المحمول الأخرى في سرعة تحميل البيانات بجميع مناطق القاهره الكبرى والتي تشمل محافظات القاهره والجيزه وكذلك ما تتضمنه من التجمعات العمرانيه الجديده بمنطقة شرق القاهرة التي تضم القاهرة الجديدة والرحاب، والعبور، والشروق.

وواصلت "اورنچ مصر" أدائها المتميز في عموم الجمهوريه، وفقا لتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث كانت شبكة المحمول الأفضل في اغلب محافظات الدلتا والصعيد ومناطق الاسكندريه من حيث خدمات الإنترنت وما يتضمنه من سرعة تحميل البيانات.ولم تكتفي اورنج بتقوقها في خدمات الانترنت بل امتد الي بعض الخدمات الصوتيه وخاصه فيما يتعلق باستمرار المكالمات وعدم انقطاعها حيث كانت اورنج هي الافضل قي اغلب مناطق القاهره الكبري ومحافظات الدلتا والصعيد من حيث نسبه استمرار المكالمات

وتثبت التقارير المتوالية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التفوق الكاسح لاورنچ مصر على منافسيها من حيث جودة الخدمات المقدمة للعملاء، حيث تستثمر الشركة بشكل دائم من أجل تطوير وتحديث شبكاتها وبينتها التحتية.

ويعد تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أهم التقارير الصادرة عن جودة خدمة شبكات المحمول التي تصدر من الجهات المصرية، حيث يعتمد على آلاف الاختبارات التي يجريها مركز مراقبة جودة الخدمات التابع لع والذي تم تأسيسه للتخصص في رصد جودة خدمات شركات المحمول.

وتمتلك اورنچ سنوات خبرة طويلة في السوق المصرية عالية التنافسية، مدعومة بخبرات عالمية من خلال عملها في عدة أسواق حول العالم، وقد استفادت من هذه الخبرات لتعزيز خدمات اتصالات الموبايل وخدمات إنترنت المحمول.