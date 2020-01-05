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مفاجأة.. كريم شحاته: الزمالك فرط في الدوري

الأحد 05/يناير/2020 - 09:09 ص
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كريم شحاته
كريم شحاته
الفجر الرياضي
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قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، المدير الفني للزمالك، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، يغامر بقرار منح راحة للاعبين الأساسيين أمام طنطا، فضلا عن غياب ثنائي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي بسبب الإيقاف.

وصرح عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عبر برنامجه "كورة كل يوم"، المذاع عبر شاشة الأولى: "طنطا فريق جيد ومواجهته في ملعب غزل المحلة لن تكون سهلة على الإطلاق، وقرار إراحة العناصر الأساسية يطرح التساؤل هل لا يهتم الزمالك بمسابقة الدوري ويهتم بمواجهة زيسكو بدوري أبطال أفريقيا فقط".

وأتم شحاته حديثه: "الزمالك بقرار إراحة محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي، فضلا عن غياب طارق حامد وفرجاني ساسي، كلها أمور تصعب من مهمة الزمالك أمام طنطا في لقاء اليوم الأحد، بالجولة الـ12 للدوري".

ويلتقي الفريق الأبيض أمام طنطا في المباراة المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد المحلة.
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