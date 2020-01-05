طارق الشناوي يكتب: المنتصر بالله

فى منتصف العام الماضى احتل اسم المنتصر بالله (التريند) الأول، وذلك بعد ما تبادل البعض على (النت) خبر رحيله، مؤخرا ومع مطلع العام الجديد عاد مرة أخرى للمقدمة، عندما أجرت المذيعة بسمة وهبة حوارا تليفونيا مع زوجته السيدة عزيزة كساب.





كان المنتصر هدفا للشائعات بعد ثورة 25 يناير، قالوا إن مبارك كان يصطحبه فى كل رحلات الطيران لتسليته، تلك الشائعة لم يكن لها نصيب من الصحة، إلا أنها تلقى ظلالا على علاقة خاصة بين مبارك والمنتصر، قال لى زميله الفنان أحمد بدير، الذى تردد اسمه أيضا فى نفس الشائعة، إنهما لم يلتقيا بمبارك إلا مرة واحدة، أثناء زيارة خاصة لمدينة الإنتاج الإعلامى عند افتتاحها، ويومها طلب بدير من الرئيس الأسبق أن يركب معه الطائرة ورحب على الفور، وهو ما شجع المنتصر على أن يقول مداعبًا: (ممكن واحد قبطى يركب الطائرة مع الرئيس)، وضحك مبارك، الرحلة قطعا لم تستغرق سوى دقائق من مدينة أكتوبر حتى قصر الرئيس، ثم ودعهما عند الباب، وعادا بعربات الرئاسة، ومن بعدها لم يعرفا الطريق إلى القصر، تلك كانت شهادة بدير عن اللقاء الوحيد الذى جمعه والمنتصر مع مبارك، بينما المنتصر يذكر لقاءات أخرى بينهما فى (توشكى) واستقل أيضا طائرة الرئيس، وأثناء الزيارة عندما وجده يُمسك بسمكة كبيرة، أبدى إعجابه، فقال له مبارك: (خلاص وإنت مروح خد لك سمكتين) رد على الفور: (طيب أضمن منين إنهم لن يحاسبونى على الوزن الزائد)!!.





فى عيد ميلاد مبارك كان هو الفنان الوحيد الذى تتم دعوته، والباقى من رجال الدولة والقوات المسلحة، وذلك طبقا لشهادة المنتصر فى حوار نشره بعد أشهر قليلة من ثورة 25 يناير، على صفحات جريدة (الشرق الأوسط)، ردا على ما تم تداوله بعدها بأنه اصطحب مبارك فى 225 رحلة طيران بالتمام والكمال، وكان تعقيب المنتصر: (هو مبارك ح يقضيها كلها فى الجو).





داهمته عام 2008 ضربة دماغية أدت لمشاكل فى الحركة والكلام، وقال إن جمال مبارك اتصل به وبأسرته لتقديم ما يلزم، وأكد له المنتصر أنها مستورة، وعرض عليه بعض الأثرياء العرب السفر للعلاج فى الخارج، وكانت إجابته الدائمة: (الحمد لله مستورة)، ولم تشر أبدا السيدة زوجته فى المكالمة التليفونية التى أجرتها مؤخرا إلى أنه ينتظر مساعدة مادية، رغم أنه مع استمرار المعاناة الصحية من المؤكد لم يعد لديه أى مورد رزق (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) صدق الله العظيم.





فقط ما هو حق له سؤال الأصدقاء، كلنا مقصرون وأنا واحد من هؤلاء المقصرين، ولا أدعى، رغم أنه شرف لى، أننا كنا أصدقاء، الغريب أن ما تبقى فى ذاكرتى هو تلك المواقف التى جمعتنى بالمنتصر، وكان أيضا ثالثنا الطائرة، فى عدد من المهرجانات العربية تحديدا كانت تحرص على دعوته، بينما أنا كنت أحرص على الركوب بجواره (رايح جاى)، بعيدا عن الالتزام برقم المقعد، الرحلة مهما طالت لن تشعر بها، حيث تتدفق النكات والقفشات، حتى باب الخروج من المطار.





المنتصر بالله منح الجماهير حالة من البهجة فى الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج، يستحق أن تتذكره بالدفء والحب وجائزة ومعاش استثنائى، هو لم يطلب، ولكن هذا هو حقه على الدولة.