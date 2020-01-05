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الجيش الكيني: مقتل 4 من مهاجمي القاعدة العسكرية الأمريكية

الأحد 05/يناير/2020 - 09:08 ص
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الجيش الكيني
الجيش الكيني
وكالات
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أعلن الجيش الكيني، اليوم الأحد، عن مقتل 4 من مهاجمي القاعدة العسكرية الأمريكية، حسبما ذكرت قناة العربية.


وفي سياق آخر، اقتحمت حركة "الشباب" الصومالية، قاعدة عسكرية في منطقة لامو في كينيا.

 

ويذكر أن هذه القاعدة عادة، تستخدم من قبل الجيش الأمريكي والقوات المسلحة الكينية.

 

ولم تفيد أي معلومات، عن ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، وما مدى الخسائر المادية التي نجمت عنه.

 

وقال مراقبون، إلى أن الهجوم الأخير يشير إلى مدى تصميم هذه الحركة، على مواصلة هجماتها الفتاكة بالقنابل والأسلحة المختلفة، رغم إخراجها من قواعدها في العاصمة الصومالية مقديشو وغيرها من المناطق منذ سنوات.

 

وكانت حركة "الشباب"، الأراضي الكينية، تستهدف  بشكل دوري، وذلك منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال هؤلاء المتشددين في معقلهم بالصومال في أكتوبر 2011.

 

 

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الكلمات المفتاحية

مقتل 4 كينيا القاعدة العسكرية الأمريكية الجيش الكيني

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