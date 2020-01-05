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هبوط اضطراري لطائرة كندية فقدت إحدى عجلاتها (فيديو)

الأحد 05/يناير/2020 - 08:34 ص
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طائرة ركاب
طائرة ركاب
وكالات
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نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد تفكك عجلة طائرة تابعة لشركة طيران "إير كندا" أثناء الإقلاع.

 

وأظهر الفيديو، الطائرة وهي تتسارع على طول المدرج ثم تقلع، وفي هذا الوقت تتفكك العجلتين على الهيكل الأيسر.

 

وبحسب وكالة سبوتنيك، كان على متن الطائرة 49 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم.

 

وبعد الإقلاع حلقت الطائرة لبعض الوقت من أجل استهلاك الوقود، ثم عادت إلى مطار مونتريال، ثم سافر الركاب إلى ساجوناي في رحلة أخرى، ولم يصب أحد.

 

وفي سياق متصل، قتل 5 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة مدنية بمحركين في ولاية لويزيانا الأمريكية.

 

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كندا طائرة كندية طائرة ركاب تفكك عجلات طائرة

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