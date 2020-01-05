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رئيس الطائفة الإنجيلية: ثلث كنائسنا غير مقننة

الأحد 05/يناير/2020 - 07:16 ص
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أندريه زكي
أندريه زكي
الفجر
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كشف الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، عن عدد الكنائس غير المقننة التي تخص الطائفة الإنجيلية في مصر، موضحا أن الطائفة الإنجيلية لديها في مصر 1500 كنيسة، وعدد من كان لديهم تصريح رسمي بالبناء يصل إلى 500 كنيسة، أي أن نحو ثلثي الكنائس الإنجيلية في مصر لم تكن مقننة الأوضاع.

وأوضح "زكي"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  تم تقنين وضع نحو 250 كنيسة إنجيلية خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن اللجنة المسئولة عن تقنين وضع الكنائس تعمل دائما على تسهيل الإجراءات حتى تتمكن الكنائس من توفيق أوضاعها.

وشدد رئيس الطائفة الإنجيلية، على أن قانون بناء الكنائس يعد نقلة مهمة في التاريخ الحديث لمصر، وفي وضع الكنائس في مصر، فهو يعبر عن المواطنة، ويربطها بأرض الواقع، لافتا إلى أن المواطنة ليست كلمات أو شعارات، وإنما هى تطبق على أرض الواقع، فالمواطنة لا تمنح، وإنما تتحقق من خلال العمل المشترك.
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الكلمات المفتاحية

مصر كنائس الطائفة الإنجيلية

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