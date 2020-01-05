رئيس الطائفة الإنجيلية: ثلث كنائسنا غير مقننة

كشف الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، عن عدد الكنائس غير المقننة التي تخص الطائفة الإنجيلية في مصر، موضحا أن الطائفة الإنجيلية لديها في مصر 1500 كنيسة، وعدد من كان لديهم تصريح رسمي بالبناء يصل إلى 500 كنيسة، أي أن نحو ثلثي الكنائس الإنجيلية في مصر لم تكن مقننة الأوضاع.





وأوضح "زكي"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تم تقنين وضع نحو 250 كنيسة إنجيلية خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن اللجنة المسئولة عن تقنين وضع الكنائس تعمل دائما على تسهيل الإجراءات حتى تتمكن الكنائس من توفيق أوضاعها.



