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الأرصاد: انخفاض عن المعدلات الطبيعية في درجات الحرارة

الأحد 05/يناير/2020 - 06:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن انخفاض درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 4 أو 5 درجات، موضحا إننا نشهد اليوم استمرار لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، السبت، أن الأجواء شديدة البرودة تصل للصقيع على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، موضحًا أنه اعتبارًا من الغد تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فقط، وتنعدم على القاهرة.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك فترة تقلبات جوية واردة تبدأ من الاثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع ما بين نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة، ووجود فرص لتساقط الأمطار.
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