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عاجل.. هدف الزمالك يخطط للعب في الدوري الفرنسي

الأحد 05/يناير/2020 - 06:28 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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بات نجم الترجي السابق، ولاعب أهلي جدة السعودي الحالي يوسف البلايلي قريباً من مغادرة الأهلي السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، 

ولم يستطع البلايلي التأقلم على الحياة في السعودية، الأمر الذي جعله يبحث عن عرض للإحتراف في الدوري الفرنسي، وفق تقارير صحفية فرنسية.

وأضافت التقارير، أن البلايلي مستعد لتقديم تضحيات مادية، من أجل الرحيل نحو فرنسا، أملاً في استعادة بريقه وتألقه السابق، والذي ظهر جلياً في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر.

ويعد البلايلي أحد أهم أهداف نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، ومن المرجح أن تتم إتصالات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة من أجل حصول النادي الأبيض على خدمات مهاجم محاربي الصحراء.
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