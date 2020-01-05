التعليم العالي: الامتحانات في الجامعات ستتحول إلى إلكترونية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أنهم يعملون على رفع كفاءة الجامعات لتعمل بنفس قدر الجامعات الجديدة، مشيرا إلى أن هناك 27 جامعة في مصر.





وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يتم تحويل الجامعات الحكومة إلى جامعات ذكية خلال عامين، حيث أنهم يعملون على تطوير البنية التحتة المعلوماتية.



