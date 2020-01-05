بعد فوز ريال مدريد ضد خيتافي ... أبرز النقاط السلبية والإيجابية للملكي

حقق فريق ريال مدريد فوزاً سهلاً وهاماً ضد مضيفه خيتافي بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما بملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز، لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.





أهداف مباراة ريال مدريد اليوم





سجل أهداف النادي الملكي في مباراة خيتافي كلاً من دافيد سوريا حارس خيتافي بالخطأ ضد مرماه، والفرنسي رافائيل فاران، والكرواتي لوكا مودريتش.





وشهدت المباراة العديد من النقاط الإيجابية للنادي الملكي، نبرزها لكم في هذا التقرير.





ريال مدريد يعتلي صدارة الليجا





استفاد فريق ريال مدريد من تعثر المتصدر السابق برشلونة أمام مضيفه إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدفين لكل منهما، ليعود الريال للصدارة مرة أخرى بمشاركة برشلونة،برصيد 40 نقطة لكل منهما.





تألق كورتوا





كان الحارس البلجيكي الدولي أبرز لاعبي ريال مدريد ضد خيتافي، بعد أن أنقذ مرمى فريقه من أربعة أهداف محققة، وحافظ على نظافة شباكه طوال المباراة.





تجاوز لعنة بداية العام





حقق ريال مدريد فوزه ضد خيتافي في أولى مباريات العام الجديد 2020 ليستطيع الفريق تحقيق هذا الفوز للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ويرجع آخر فوز حققه ريال مدريد في بداية العام لسنة 2017 ، حين فاز على أشبيلية بثلاثية دون رد لحساب بطولة كأس ملك إسبانيا.





استمرار توهج فالفيردي





يثبت فالفيردي مباراة تلو الأخرى، أنه أهم لاعب في نادي رسال مدريد في الوقت الحالي، بفضل مجهوده الوافر وذكاؤه الكبير في قيادة وسط ملعب ريال مدريد





بينما في المقابل، ورغم الفوز، ظهرت جوانب سلبية بسيطة أحاطت بريال مدريد وهي:





سوء حالة قلبي الدفاع





رغم مساهمة الفرنسي رافائيل فاران بهدفين في المباراة، إلا أن سوء حالة قلبي الدفاع فاران وراموس تزداد سوءاً، حيث بات مرمى الفريق مستباحاً في العديد من المباريات، ولولا تألق كورتوا لحدث ما لا يحمد عقباه.





غياب بنزيما عن التهديف





للمباراة الرابعة على التوالي، يغيب النجم الفرنسي ونجم الريال الأول هذا الموسم كريم بنزيما عن التسجيل في مباريات الفريق في الليجا.





سوء مستوى البدلاء





رغم تواجد النجوم على دكة بدلاء ريال مدريد، إلا أن النجوم التي دفع بها زيدان في المباراة لم تظهر بالشكل المطلوب، ووضح الفارق بين هؤلاء اللاعبين وبين الأساسيين، وأظهر ذلك، اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي تدور حوله علامات استفهام كثيرة مؤخراً.



