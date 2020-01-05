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تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

الأحد 05/يناير/2020 - 04:44 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الرياضي
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خرج منذ قليل المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، للإعلان عن مفاجأة قريبة اليوم الأحد أو بعد غد الإثنين المقبل.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : "مفاجاءه ساعلنها احتمال اليوم اوغداً ".

 

وفي سياق متصل شارك رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مع متابعيه، صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، والتي ظهر فيها بنيولوك جديد وبدون لحية، ووجه رسالة لمتابعيه قائلاً "وحشتوني"، مضيفاً شعار المملكة السعودية.

وتفاعل متابعيه مع الصورة التي نشرها "آل الشيخ" وحظي على الالاف التعليقات، وعشرات الالاف من الإعجابات.

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مصر مالك نادي ألميريا رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ تركي اليوم السعودية

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