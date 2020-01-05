ليفربول ضد إيفرتون.. التشكيل المتوقع لديربي الميرسيسايد

يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول ضد إيفرتون ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





تعرف علي التشكيل المتوقع لمباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول ضد إيفرتون بكأس الاتحاد الانجليزي :





يسعي الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح دخول مباراة إيفرتون بالتشكيلة الاحتياطية لاراحة اللاعبين الأساسيين بعد الآداء المميز الذي ظهر عليه الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث يحتل صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية بعد مرور 21 جولة وجائت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي : أدريان .

خط الدفاع : جيمس ميلنر ، جو جوميز ، فان دي بيرج ، ياسر لعروسي .

خط الوسط : آدم لالانا ، نيكو ويليامز ، مينامينو .

خط الهجوم : ديفوك أوريجي ، إليوت ، كورتر جونز .





بينما جاءت تشكيلة إيفرتون المتوقعة للمباراة كالتالي :





حراسة المرمي : بيكفورد .

خط الدفاع : لوكاس دين ، ياري مينا ، هولجيت ، كولمان .

خط الوسط : ديفيز ، فابيان ديلف ، ريتشارلسون .

خط الهجوم : سيجوردسون ، اليكس أيوبي ، كالفيرت ليوين.





ومن المقرر أن تذاع المباراة بين نادي ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأحد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة كأس الاتحاد الانجليزي عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام نظيره نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





بينما خسر نادي إيفرتون خارج ارضه أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة 21 من عمر البطولة الإنجليزية.