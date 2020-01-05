Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول ضد إيفرتون.. التشكيل المتوقع لديربي الميرسيسايد

الأحد 05/يناير/2020 - 04:27 ص
Advertisements
ليفربول ضد إيفرتون
ليفربول ضد إيفرتون
علي ماهر حلمى
Advertisements
يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول ضد إيفرتون ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

تعرف علي التشكيل المتوقع لمباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول ضد إيفرتون بكأس الاتحاد الانجليزي :

يسعي الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح دخول مباراة إيفرتون بالتشكيلة الاحتياطية لاراحة اللاعبين الأساسيين بعد الآداء المميز الذي ظهر عليه الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث يحتل صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية بعد مرور 21 جولة وجائت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي : أدريان .
خط الدفاع : جيمس ميلنر ، جو جوميز ، فان دي بيرج ، ياسر لعروسي .
خط الوسط : آدم لالانا ، نيكو ويليامز ، مينامينو .
خط الهجوم : ديفوك أوريجي ، إليوت ، كورتر جونز .

بينما جاءت تشكيلة إيفرتون المتوقعة للمباراة كالتالي :

حراسة المرمي : بيكفورد .
خط الدفاع : لوكاس دين ، ياري مينا ، هولجيت ، كولمان .
خط الوسط : ديفيز ، فابيان ديلف ، ريتشارلسون .
خط الهجوم : سيجوردسون ، اليكس أيوبي ، كالفيرت ليوين.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين نادي ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأحد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة كأس الاتحاد الانجليزي عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام نظيره نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

بينما خسر نادي إيفرتون خارج ارضه أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة 21 من عمر البطولة الإنجليزية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة ليفربول ضد إيفرتون ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر ليفربول ضد إيفرتون التشكيلة الحكومية أنصار ميليشيات الحشد

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 11 ساعة

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 8 ساعات

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 21 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ ساعة

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي (ديربي الميرساسيد) | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد صلاح يقود ليفربول ضد إيفرتون في الديربي

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وإيفرتون مجانًا اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر «محمد صلاح SALAH»

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول WATCH LIVERPOOL

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:44 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

12:17 ص

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status