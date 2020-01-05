مرة أخري.. مرتضي منصور يهاجم رئيس لجنة الحكام

قام رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، بشن هجومًا عنيف على جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 11 للدوري، وانتهت بفوز الأبيض 2-0.





وعبر تصريحات صحفية قال مرتضي منصور مساء أمس السبت إن جمال الغندور فاشل، ويسعى لتدمير وتعطيل مسيرة الزمالك هذا الموسم.





وأتم منصور حديثه: الحكم طارق سامي ظالم، ولا نعرف حتى الآن السبب في طرد طارق حامد في لقاء أسوان".





يذكر أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة نظيره فريق طنطا بالجولة الـ 12 للدوري اليوم الأحد.