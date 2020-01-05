Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

الأحد 05/يناير/2020 - 03:42 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
Advertisements
فجرت تقارير صحفية اسبانية مفاجأة مدوية عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع واحد من أهم نجوم فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الملكي للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال"’ أن ريال مدريد الإسباني يسعي للتعاقد مع نجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو، لخلافة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في قيادة خط هجوم الملكي في الفترة القامدة، خاصة وأن "بنزيما" أصبح قريبًا من الاعتزال بعدما وصل لعامه الـ 33 .

ويقدم البرازيلي روبرتو فيرمينو عروضًا قوية رفقة فريق ليفربول في المواسم الأخيرة ويعد واحد من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، ويمتلك قدرات فنية وتهديفية عالية، وسيكون إضافة قوية لأي فريق يلعب له.

ويرغب مسئولو النادي المدريدي في الحصول على خدمات "فيرمينو" لتدعيم خط هجوم الفريق بعدما تقدم سن كريم بنزيما وبات على أعتاب اعتزال كرة القدم أو الرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو" في المستقبل القريب، حيث تري إدارة الملكي أن اللاعب البرازيلي يمتلك صفات مشابهة لمهاجم منتخب فرنسا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي ليفربول قد يطلب 150 مليون يورو للموافقة على رحيل "فيرمينو" خاصة بعدما تلقي اللاعب عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع الريدز.

وتوج "فيرمينو" بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بالموسم الحالي وبطولة كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد الان ريال مدريد اليوم ريال مدريد الروب

أخبار تهمك

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 10 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 11 ساعة

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 20 ساعة

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 5 ساعات

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل قبل نهاية الميركاتو

ريال مدريد يخطط لخطف جريزمان من أتلتيكو

ريال مدريد يخطط لضم صفقة الموسم

ريال مدريد يجهز 90 مليون لضم صفقتين من البريميرليج

ريال مدريد يخطط لضم صفقتين من العيار الثقيل

ريال مدريد يطلب التعاقد مع ميسي الجديد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

12:17 ص

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

02:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status