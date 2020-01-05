ريال مدريد يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

فجرت تقارير صحفية اسبانية مفاجأة مدوية عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع واحد من أهم نجوم فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الملكي للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.





وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال"’ أن ريال مدريد الإسباني يسعي للتعاقد مع نجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو، لخلافة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في قيادة خط هجوم الملكي في الفترة القامدة، خاصة وأن "بنزيما" أصبح قريبًا من الاعتزال بعدما وصل لعامه الـ 33 .





ويقدم البرازيلي روبرتو فيرمينو عروضًا قوية رفقة فريق ليفربول في المواسم الأخيرة ويعد واحد من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، ويمتلك قدرات فنية وتهديفية عالية، وسيكون إضافة قوية لأي فريق يلعب له.





ويرغب مسئولو النادي المدريدي في الحصول على خدمات "فيرمينو" لتدعيم خط هجوم الفريق بعدما تقدم سن كريم بنزيما وبات على أعتاب اعتزال كرة القدم أو الرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو" في المستقبل القريب، حيث تري إدارة الملكي أن اللاعب البرازيلي يمتلك صفات مشابهة لمهاجم منتخب فرنسا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي ليفربول قد يطلب 150 مليون يورو للموافقة على رحيل "فيرمينو" خاصة بعدما تلقي اللاعب عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع الريدز.





وتوج "فيرمينو" بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بالموسم الحالي وبطولة كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.



