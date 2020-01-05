التحالف الدولي يعلن وقوع هجومين بالقرب من قواعدة في العراق

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، صباح الأحد، عن وقوع هجومين قرب قاعدتين يوجد بهما قوات للتحالف في العراق، ما أسفر عن إصابة مدنيين عراقيين، دون إصابة أحد في قوات التحالف.





وقال البيان الذي نشرته "سكاي نيوز عربية": "وقع هجومان بالصواريخ قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف في بغداد وبلد مساء الرابع من يناير ليصل إجمالي الهجمات خلال الشهرين الماضيين إلى 13".



