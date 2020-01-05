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برشلونة يحدد بديل سيميدو

الأحد 05/يناير/2020 - 02:44 ص
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سيميدو وفينسوس
سيميدو وفينسوس
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني استقر بالفعل على ظهير أيمن بديل للبرتغالي الدولي نيسلون سيميدو، والمرشح بقوة لمغادرة النادي الكتالوني.

ووفقاً لما أورته صحيفة سبورت المقربة من برشلونة، نقلاً عن شبكة سكاي سبورتس، أن إدارة النادي الكتالوني حددت نجم لايبزج الألماني لوكاس كلوسترمان.

وكانت تقارير صحفية، قد أفادت في وقت سابق، أن إدارة النادي قررت بيع سيميدو في الصيف المقبل، محددة مبلغ 50 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

والتحق سيميدو ببرشلونة قادماً إليه من بنفيكا البرتغالي في صيف عام 2017، لكنه لم يظهر بالمتسوى المطلوب منه طيلة السنوات الماضية.

على الجانب الآخر، ظهر كلوسترمان بشكل جيد مع فريق لايبزج متصدر الدوري الألماني، وحصل على فرصة اللعب دولياً مع منتخب ألمانيا في لقاء صربيا الودي.

يبلغ اللاعب من العمر 23 عاماً، وتبلغ قيمة كسر تعاقده 35 مليون يورو، مع وجود اهتمام من يوفنتوس الأيطالي بضمه.
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