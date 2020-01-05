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٦ أسباب جعلت فريد شوقي وحش الشاشة المصرية

الأحد 05/يناير/2020 - 02:36 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يعتبر الفنان الراحل فريد شوقي واحد من أهم نجوم الزمن الجميل، الذي قدم العديد من الأعمال سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح، وأبدع فيها وقدم فيها الأدوار المتنوعة والمختلفة، فخلال رحلة عطائه الفنية قدم ما يتجاوز ال ٣٥٠ عملا فنيا على مدار خمسون عاماً.

يرصد لكم"الفجر الفني" ٦ أسباب جعلت فريد شوقي وحش الشاشة:

1- يعد الفنان الراحل فريد شوقي الفنان الوحيد الذي انفرد بجمهور متنوع الطبقات والفئات، ولقب فريد شوقي بعدة ألقاب وهم "وحش الشاشة، الملك، ملك الترسو".

2- استطاع فريد شوقي فى بدايته السينمائية أن يتألق فى أدوار الشر فى معظم الافلام السينمائية التى قدمها وقتئذ منها "جعلوني مجرما، الفتوة، رصيف نمرة ٥، بطل النهاية".

3- كان فريد شوقي النجم الأول بلا منافس خلال فترة الخمسينات والسيتينات، ولم يقتصر على الأفلام التجارية فقط، فكان حريصاً على أن يقدم أعمال سينمائية تخلد ذكراه وتوثق تاريخه الفني مثل"بداية ونهاية، السقا مات، باب الحديد".

4- قدم فى تركيا حوالي ١٥ فيلماً منها "عثمان الجبار، حسن الأناضول".

5- لم يكن فقط ممثل صف أول، لكنه قدم عددا من الأعمال الفنية من تأليفه وأنتج عدد من الأفلام السينمائية، مثل تأليف قصة فيلم " الأسطي حسن" ويعد هذا الفيلم واحد من أشهر أفلامه على مدار تاريخه الفني، وفيلم "الفتوة" من تأليف فريد شوقي، وأيضاً مسلسل "البخيل وأنا".

6- حصل على أكثر من 92 جائزة أبرزها وسام الفنون الذي سلمه له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



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