مجانين شاروخان يهددون بإيذاء أنفسهم مالم يظهر!





ناشد عدد كبير من المشجعين عبر شبكة الإنترنت، نجم بوليوود الشهير شاروخان، بتقديم عمل جديد والظهور مرة أخرى على الشاشة وبشكل فوري، أو إيذاء أنفسهم.





ولم يستطع فيلم الملك خان، الذي قامت ببطولته أنوشكا شارما وكاترينا كايف، أن يحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر.





وتعرض الفيلم لانتقادات ضخمة من جانب النقاد، كما أنه فشل أيضًا في الحصول على استجابة جيدة من المشجعين.





كان المشروع الفني الفاشل خاصًا جدًا لشاروخ، وقد أثر الركود على النجم إلى حد أنه أخذ قسطًا من الراحة لاختيار فيلمه التالي بحكمة





ومع ذلك، خلال العام الماضي، لم يتم اختيار أس سيناريو جيد بما فيه الكفاية لإعادته إلى دور السينما مما جعل المشجعين يطلبون هذا الطلب.















