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بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب.. برلماني يطالب بإعدام المرتشين

الأحد 05/يناير/2020 - 01:44 ص
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فرج عامر
فرج عامر
الفجر
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قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، إنه يطالب المجلس بسن قانون لإعدام المرتشين، موضحا: "مش معقول مصر بتتبني.. والمشروعات العظيمة اللي بتتبني ونجد رئيس مصلحة الضرائب بياخد رشوة، وقبل كدة رئيس مصلحة الجمارك بياخد رشوة".

وأضاف "عامر"، في مداخلة مع برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك دول أفريقية سبقت مصر في هذا الأمر.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيطالب بتوقيع نفس العقوبة على الراشي، والوسيط، ولا يكونوا "شاهد ملك" في القضية، كما يحدث في القانون الحالي.

ولفت إلى أنه سوف يتقدم بمشروع قانون بهذا الشأن يوم الأحد المقبل.
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