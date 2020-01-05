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الزمالك يحدد أول الراحلين عن صفوفه

الأحد 05/يناير/2020 - 01:12 ص
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الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن محمد عنتر نجم هجوم الزمالك أصبح أقرب الراحلين عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك لعدم اقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بقدراته الفنية.

وأشارت التقارير إلى خروج عنتر من حسابات الفريق في الموسم الحالي حتى تحت القيادة المدرب الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك.

وأكدت التقارير أن الزمالك ينوي بيع أو إعارة عنتر في يناير الحالي والاستفادة من رحيله بإبرام صفقة تبادلية حال نجاح النادي في فتح باب الاستبدال.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع حاليًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة.

وتلقى محمد عنتر نجم الزمالك في نوفمبر الماضي عرضًا للانضمام إلى صفوف وادي دجلة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان عنتر قد خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني السابق للزمالك، حيث لم يخض اللاعب سوى دقائق قليلة منذ بداية الموسم في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والتي خسرها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وينتظر عنتر تحديد موقفه من الاستمرار مع الزمالك من عدمه وذلك قبل البت في قرار الانضمام لأي نادٍ آخر في ظل امتلاكه عدة عروض من بعض أندية الدوري الممتاز والذي يعد عرض دجلة هو الأبرز بينهم.

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