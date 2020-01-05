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عاجل.. برشلونة يتهم وكيل فيدال بسبب أزمته الأخيرة

الأحد 05/يناير/2020 - 01:09 ص
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فيدال
فيدال
عبد القادر عرابي
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يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي لحسم صفقة لاعب برشلونة الإسباني ومنتخب تشيلي أرتورو فيدال في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت تقارير إيطالية، أن صفقة إنتقال فيدال نحو النيرادزوري باتت معقدة، إن لم تكن مستحيلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عبر شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن إدارة برشلونة لا ترى أن فيدال هو المتسبب في الأزمة الحالية مع برشلونة.

وأضافت التقارير، أن النادي الكتالوني يتهم وكيل اللاعب " فليسيفتش" باختلاق أزمة مع برشلونة، تدفع النادي لترك فيدال في يناير الحالي.

وشهدت الفترة الماضية جدلاً موسعاً حول الصفقة، بعد قبام اللاعب بإيعاز من وكيله بمطالبة برشلونة بالسماح له بالرحيل، وتسديد مبلغ 2.4 مليون يورو، يدعي أنها مستحقات متأخرة له في طرف النادي الكتالوني.

وردت إدراة برشلونة على تلك الإدعاءات بأنها ترفض رحيل فيدال بهذا الشكل، تتهم فليسيفتش بإختلاق الأزمة مع إدارة الفريق.

لذلك، تشير التقارير لصعوبة إتمام الصفقة حالياً، وربما ينتظر إنتر ميلان لفترة الإنتقالات الصيفية، أو الإتجاه لأهداف أخرى في السوق.

وتم إدراج فيدال في قائمة الفريق التي واجهت إسبانيول أمس السبت، حيث تعادل الفريق بهدفين لكل منهما، وسجل فيدال هدف برشلونة الثاني.
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