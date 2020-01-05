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عمرو أديب: "القطريين قالوا للإيرانيين ترامب إيده تقيلة"

الأحد 05/يناير/2020 - 01:59 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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تساءل الإعلامي عمرو أديب، ماذا كان يقول وزير خارجة قطر لنظيره الإيراني أثناء زيارته لطهران، معقبا: "تلاقيه قاله أنا عبد المأمور، طيارة اللي استهدفت سليماني خرجت من عندنا بس مش بإيدي".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "القطريين قالوا للإيرانيين ترامب الحاج أبو حنان إيده تقيلة، وبيقول خلصوا الموضوع مش عايزين مش دوشة، عايزين تنتقموا خلصوا العملية اللي عايزين تعملوها".

وأشار إلى أن قطر في موقف صعب، مضيفا: "إلهي يا رب ما توعدنا إننا نكون قاعدين في حي مصر الجديدة ونشف طائرات أمريكية بطوف حولينا عشان تأمن قوتها في المنطقة، وأن تظل الدولة المصرية حرة مستقرة".
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قطر عمرو أديب توك شو

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