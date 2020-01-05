تعليق ناري لـ خالد أبوبكر على ضبط رئيس مصلحة الضرائب برشوة



وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت، إلى أن مكافحة الفساد في مصر بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة، موجها رسالة للمرتشين: "يا كل مرتشي هيطلعلك من تحت الترابيزة ضابط الرقابة الإدارية"، مطالبا الأمهات والزوجات أن ينتبهوا حال تغير دخل العمل.



وأكد أنه ليس هناك حدود في مكافحة الفساد، مضيفا: "قضايا الرقابة الإدارية متخرش الماية"، موجها التحية لرجال الرقابة الإدارية، قائلا: "هى دي مصر الجديدة، في يقظة، ومفيش خجل من شيىء، السيسي رئيس الكتالوج بتاعه مختلف".



عقب الإعلامي خالد أبو بكر، على ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة، قائلا: "شيىء محزن أن نذيع هذا الخبر، خاصة وأن البلد "بتنضف"، ورئيس الدولة يضرب بيد من حديد.