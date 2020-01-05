عمرو أديب عن جنازة قاسم سليماني: "كانت نكتة"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الجنازة التي أقيمت لقاسم سليماني، وأبو المهدي المهندس في شوارع بغداد، قائلا: "دي كانت النكتة والكل وقف عندها"، موضحا أن الجثامين وضعت على سيارة أمريكية موديل شيفروليه.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "الجثامين على عربية أمريكاني، وهما بيهتفوا الموت لأمريكا"، مشيرا إلى أن السيارة أمريكية، وملابس من يحمون سيارة الجثامين أمريكية.



وأوضح أن العالم كله وقف أمام هذا التناقض، حيث أن الحاضرين بالجنازة يهتفون الموت لأمريكا، والجثامين محمولة على سيارة أمريكية.

