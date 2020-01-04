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تعرف على فيتامينات لتجنب الأمراض الفيروسية في الشتاء

السبت 04/يناير/2020 - 11:15 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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يعد فصل الشتاء من الفصول، التي تنتشر بها العديد من الفيروسات، بسبب برودة الطقس وانخفاض في درجة الحرارة، لذلك أشار خبير بالمركز العلمي الاتحادي للأنظمة الغذائية "جورباتوف" فاليري سيرجييف، عن كيفية تناول الفيتامينات والمعادن له تأثير فعال على جسم الإنسان.

ووفقا لما أوضحه فاليري سيرجييف، فإن الفيتامينات مجموعة B الموجودة في الحلوم ضرورية لتنظيم تبادل البروتين والطاقة .

وقال سيرجييف: "يؤدي دماغنا وظائفه على نحو أفضل بوجود الماغنسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين A,E,C  وكذلك الزنك".

ونصح الطبيب أنه للحفاظ على الفيتامينات والمعادن في فصل الشتاء لتجنب العديد من الأمراض الفيروسية، فيجب تمليح اللحم وصنع مخللات الخضروات والفواكه والتوت، كما أشار إلى أن التركيز على الخضروات والفواكه الطازجة المستردة ليس له أثر إيجابي دائما، لأن المنتجين لا يلتزمون دائما بتوقيت نضج الفاكهة وتكون الفيتامينات فيها أقل.

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الكلمات المفتاحية

فيتامينات الشتاء الأمراض الفيروسية

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