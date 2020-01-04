مصدر داخل برشلونة.. بارتوميو يحسم مصير فالفيردي

مازال مصير أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على كف عفريت كما يقولون، فتارة تخرج أخبارًا تفيد باقتراب رحيل مدرب البرسا، وأخبار أخري تقول بأنه باقٍ على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا.





وقال مصدر مُقرب داخل الفريق الكتالوني، أن بارتوميو حسم مصير فالفيردي بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن مدرب برشلونة سيُغادر الفريق نهاية الموسم الجاري، بغض النظر عن ما سيحققه مع البلوجرانا هذا الموسم.





ويُعد يورجن كلوب من أقوي المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لفالفيردي، بالإضافة إلى التكهنات التي تشير إلى عودة بيب جوارديولا مرة أخري لقيادة الفريق حسب ما ذكرته مسبقًا الصحف الإسبانية.





وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت سابقًا، بأن أعضاء برشلونة صوتوا ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول من أجل خلافة المدرب الحالي إرنستو فالفيردي في حال تم إقالته أو الاستغناء عنه في نهاية الموسم.