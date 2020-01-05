الموعد النهائي لصرف المساعدة المقطوعة 1441



المساعدة المقطوعة 1441

المساعدة المقطوعة هي مساعدات تتم بشكل شهري لدى الأسر التي تحتاج إلى ذلك، حيث تقوم الحكومة بتقديم هذه المساعدات إلى الأسر الفقيرة، أو متوسطة الدخل، ولا يكون الفرد قادرًا على تلبية احتياجاته، واحتياجات أسرته، لهذا تقوم المملكة بتقديم هذه الخدمة لمساعدتهم في تلبية متطلباتهم الأساسية، وتتغير المساعدات من أسرة لأخرى على حسب أفراد الأسرة وعددهم.



مقطوعة الضمان الإجتماعي 1441

وأعرب المواطنون عن فرحتهم بعودة المساعدات، خاصة بعد انقطاعها لمدة عشرة أشهر، وأكدت المملكة على أنها لن تقوم بصرف هذه المساعدات إلا للأفراد المستحقين بالفعل لها، وهم المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي في السعودية، ويكون متوفر لديهم الشروط التي من خلالها يكون لديهم الحق في الحصول على هذه المساعدات.



موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر يناير 2020

من المتوقع أن تقوم المملكة العربية السعودية، بصرف المستحقات المالية والمساعدات في بداية شهر يناير، وسوف يكون آخر المتقدمين برقم 1441 في حالة انتظار، وأكدت بعض المصادر في المملكة أن الصرف سوف يكون في يوم 9 يناير.



وجاءت قيمة المساعدات كالتالي:

للفرد: قيمة 10.400 وحد المانع الشهري 3000 ريال.

الاثنين: قيمة 11800 وحد المانع الشهري 3405 ريال

الثلاثة: قيمة 14600 وحد المانع الشهري 3810ريال.

الأربعة: قيمة 14600وحد المانع الشهري 4215 ريال

الخمسة: قيمة 16000 وحد المانع الشهري 4620 ريال.

لعد 6 أفراد: قيمة 17400 وحد المانع الشهري 5025 ريال.

7 أفراد: قيمة 18800 وحد المانع الشهري 5835 ريال.

8 أفراد: قيمة 20200 وحد المانع الشهري 5025 ريال.

9 أفراد: قيمة 21600 وحد المانع الشهري 6240 ريال.

10 أفراد: قيمة 23000 وحد المانع الشهري 6645 ريال.

11 فرد: قيمة 24400 وحد المانع الشهري 7050 ريال.

12 فرد: قيمة 25800 وحد المانع الشهري 7455 ريال.

13 فرد: قيمة 27200 وحد المانع الشهري 7850 ريال.

14 فرد: قيمة 28600 وحد المانع الشهري 8265 ريال.

15 فرد: قيمة 30000 وحد المانع الشهري 8670 ريال.



موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

تم تقديم اليوم ليصبح 9 بدلًا من 10 يناير، وسوف تقوم المملكة بضخ المساعدات في البنوك، وكل ما عليك هو أن تقوم بصرف المساعدات في اليوم المحدد من البنك القريب منك برقم الهوية، كما يمكنك الدخول على الرابط الخاص بوزارة العمل السعودي للتأكد من وجود اسمك، أو سوف تجد رسالة نصية تخبرك بموعد الصرف.



يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441 لشهر يناير 2020، وتزداد مؤشرات البحث عن مقطوعة الضمان الإجتماعي، والتي يتم تقديمها من جانب وزارة العمل في السعودية، حيث تتوافر لديهم العديد من الشروط لكي يكونوا مستحقين لهذه المساعدة.