رشا سمير تطالب المصنفات بإيقاف عرض فيلم "بنات ثانوي"





تقدمت د.رشا سمير، بشكوي للرقابة علي المصنفات الفنية برقم وارد 3 لسنة 2020 طالبت فيها بوقف عرض فيلم " بنات ثانوي " وعدم التصريح بعرضه بدور العرض بسبب الاعتداء علي حقوقها الأدبية بإقتباس الخط الدرامي للفيلم من روايتها" بنات في حكايات " كما طالبت بتعويض أدبي ومادي.



ورفضت رشا كل المحاولات من بعض الوسطاء لحل الأزمة وديا لأنها متمسكة بحقها الأدبي عند كل الجهات وعلي اعلي مستوي في الدولة ، ولا يمكن لها أن تتركه خاصة أن لديها كل الدلائل التي تثبت الاعتداء علي حقوقها الأدبية .





يذكر أن" رواية بنات في حكايات" تدور أحداثها حول مجموعة من البنات في مدرسة ثانوي ولكل بنت حكاية مختلفة ومثيرة ،وحققت الرواية نجاحات ضخمة وصلت إلي أن طبع منها 10 طبعات.





يذكر أن العرض الخاص للفيلم تم تقديمه من 7 يناير إلي 6 يناير دون إبداء أسباب من قبل صناعه