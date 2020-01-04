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رانيا يوسف تنشر صورة ترويجية لفيلمه الجديد "دماغ الشيطان"

السبت 04/يناير/2020 - 10:59 م
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
رباب مصطفي
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أعلنت الشركة المنتجة للفيلم "دماغ شيطان"، طرح هذا الفيلم 22 من يناير المقبل، بجميع دور العرض السينمائية، كما روجت الشركة عدد من الإعلانات الدعائية لبعض أبطال عمل الفيلم .

وشارك في بطولة هذا الفيلم، عدد من نجوم الفن منهم، رانيا يوسف وسلوي خطاب، عمرو عابد، نادية خيري، باسم سمرة، إخراج كريم إسماعيل، تأليف عمرو الدالي .

تدور أحداث الفيلم"دماغ الشيطان"، حول الظروف الاجتماعية التي تعيشها مصر في فترة ثورة 25 يناير، ونزول المستوي العام للدولة، وتسيطر حالة من الحزن والزعل علي جميع المصريين .

كما نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة بوستر الفيلم، عبر حسابهاالشخصي،بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" .

وعلقت"يوسف"عليها :" دماغ الشيطان ..22/1/2020 بجميع دور العرض تأليف عمرو الدالي، إخراج كريم إسماعيل، إنتاج فيلم"أوف إيجيب" أحمد عبد الباسط" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

إطلالة مميزة لرانيا يوسف فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تألقت الفنانة رانيا يوسف فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي حيث ارتدت فستان شفاف أوف وايت، ذات أكمام طويلة،مليئ بالفصوص اللامعة الذهبية، حيث خطفت انظار الحاضرين أثناء مرورها من على السجادة الحمراء، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ووضعت ميكب رائع هادى وبسيط .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، شاركت فى بطولة فيلم" الآنسة فرح" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، اسماء ابو اليزيد، هبة عبد الغنى، احمد مجدى، جيلان علاء، اخراج أحمد الجندى .
رانيا يوسف تنشر صورة ترويجية لفيلمه الجديد دماغ الشيطان
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