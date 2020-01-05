Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسام موافي يرد على من يحرمون تهنئة المسيحيين بالأعياد

الأحد 05/يناير/2020 - 07:37 ص
Advertisements
حسام موافي
حسام موافي
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور حسام موافى أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن القلق أصبح ظاهرة في المجتمع المصري رغم أن البعض متوفر له كل مؤهلات السعادة، موضحًا: "تلاقي راجل عنده الزوجة والبيت وكل حاجة ومش حاسس بالنعمة وقلق.. وهذا يمثل كفر بالنعمة".

وانتقد "موافى" خلال حواره الإعلامي محمود سعد في برنامج" باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، مساء السبت، تحريم البعض التهنئة للأخوة الأقباط في أعيادهم.

وتابع: "الدين سمح زواج المسلم من مسيحية وصرح أن نأكل طعامهم.. فهل من المعقول أن يحرم التهنئة؟".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حسام موافي توك شو المسيحيين أخبار

أخبار تهمك

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 10 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ يوم

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. هدف الزمالك يخطط للعب في الدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم ومدير الأمن يزوران الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة (فيديو وصور)

رئيس جامعة المنصورة يهنىء الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد (صور)

حسام موافي يقدم روشتة ذهبية للمأكولات الصحية (فيديو)

حسام موافي: مستوى أداء المنتخب الوطني أقل من المتوقع

حسام موافي: جميع أعضاء الجسم تعمل بالكهرباء.. "ومش بتلمس مع بعض" (فيديو)

حسام موافي: هكذا احتفل بذكرى المولد النبوي الشريف (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:44 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

06:18 ص

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

01:36 ص

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status