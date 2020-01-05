حسام موافي يرد على من يحرمون تهنئة المسيحيين بالأعياد



وانتقد "موافى" خلال حواره الإعلامي محمود سعد في برنامج" باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، مساء السبت، تحريم البعض التهنئة للأخوة الأقباط في أعيادهم.



وتابع: "الدين سمح زواج المسلم من مسيحية وصرح أن نأكل طعامهم.. فهل من المعقول أن يحرم التهنئة؟".



قال الدكتور حسام موافى أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن القلق أصبح ظاهرة في المجتمع المصري رغم أن البعض متوفر له كل مؤهلات السعادة، موضحًا: "تلاقي راجل عنده الزوجة والبيت وكل حاجة ومش حاسس بالنعمة وقلق.. وهذا يمثل كفر بالنعمة".