Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة حوادث "الفجر".. عامل يعذب ابنته حتى الموت

الأحد 05/يناير/2020 - 12:30 ص
Advertisements
تعبيرية
تعبيرية
هدير حمزة
Advertisements
اشهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

تركت المنزل عدة أيام.. عامل يعذب ابنته حتى الموت في حلوان
أقدم عامل ونجله فى منطقة حلوان، على تعذيب ابنته حتى الموت، بسبب تعودها على ترك المنزل.

النيابة: دفن "مهندس الجيزة" لعدم وجود شبهة جنائية في وفاته
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، دفن جثة "مهندس" عثر عليه متوفي بداخل شقته، بمنطقة الجيزة، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

رفض طلب الإفراج عن المدون محمد عادل
رفضت نيابة المنصورة الكلية الطلب رقم 12080 لسنة 2019، بالإفراج عن المتهم محمد عادل "مدون" على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الدستورية العليا" ترفض الطعن على المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، في جلستها المنعقدة صباح اليوم، في الدعوى رقم 217 لسنة 31 قضائية "دستورية" بأن العقاب على إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة دستوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الحوادث الجيزة اخبار

أخبار تهمك

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 8 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان يقترب بشدة من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ أقل من ساعة

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إصدار دليل لأولياء الأمور وحظر الهواتف المحمولة.. 8 قرارات جديدة لوزير التعليم

أبرز أخبار التوك شو اليوم السبت 20-4-2019

نشرة حوادث الفجر.. كواليس مداهمة مكتب الصعيدي.. وحبس خط أسوان

"نشرة حوادث الفجر".. حركة تنقلات بالمديريات.. وإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق

نشرة حوادث "الفجر": تفريغ الكاميرات في اختناق 20 طفلا.. وحريق هائل بوكالة البلح

سوهاج اليوم.. افتتاح مشروعات جديدة وحفل لاستقبال الطلاب بالجامعة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status