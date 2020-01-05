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نشرة حوادث "الفجر".. عامل يعذب ابنته حتى الموت
الأحد 05/يناير/2020 - 12:30 ص
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هدير حمزة
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اشهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
تركت المنزل عدة أيام.. عامل يعذب ابنته حتى الموت في حلوان
أقدم عامل ونجله فى منطقة حلوان، على تعذيب ابنته حتى الموت، بسبب تعودها على ترك المنزل.
النيابة: دفن "مهندس الجيزة" لعدم وجود شبهة جنائية في وفاته
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، دفن جثة "مهندس" عثر عليه متوفي بداخل شقته، بمنطقة الجيزة، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
رفض طلب الإفراج عن المدون محمد عادل
رفضت نيابة المنصورة الكلية الطلب رقم 12080 لسنة 2019، بالإفراج عن المتهم محمد عادل "مدون" على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
الدستورية العليا" ترفض الطعن على المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، في جلستها المنعقدة صباح اليوم، في الدعوى رقم 217 لسنة 31 قضائية "دستورية" بأن العقاب على إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة دستوري.
تركت المنزل عدة أيام.. عامل يعذب ابنته حتى الموت في حلوان
أقدم عامل ونجله فى منطقة حلوان، على تعذيب ابنته حتى الموت، بسبب تعودها على ترك المنزل.
النيابة: دفن "مهندس الجيزة" لعدم وجود شبهة جنائية في وفاته
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، دفن جثة "مهندس" عثر عليه متوفي بداخل شقته، بمنطقة الجيزة، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
رفض طلب الإفراج عن المدون محمد عادل
رفضت نيابة المنصورة الكلية الطلب رقم 12080 لسنة 2019، بالإفراج عن المتهم محمد عادل "مدون" على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
الدستورية العليا" ترفض الطعن على المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، في جلستها المنعقدة صباح اليوم، في الدعوى رقم 217 لسنة 31 قضائية "دستورية" بأن العقاب على إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة دستوري.
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