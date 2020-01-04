هاتفيا.. الملك سلمان يؤكد لبرهم صالح حرص المملكة على أمن العراق

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي بالرئيس العراقي برهم صالح، حرص المملكة على أمن واستقرار العراق.





وشدد الملك سلمان، على أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر.





من جهته، أعرب صالح عن "شكره وتقديره للملك سلمان، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره".



