صحيفة بريطانية تكشف عن مكان إنطلاق الطائرة التي قتلت "سليماني"





ذكر قائد الميليشيا المحلية أبو منتظر الحسيني، مساء اليوم السبت، أن " صاروخين اثنين استهدفا المركبة، التي كانت تقل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب زعيم ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس بينما أصيبت السيارة الأخرى بصاروخ فقط" حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .





ونقلت الصحيفة البريطانية، أن الصاروخين انطلقا من طائرة مسيرة من طراز "ام كيو 9 هانتر كيلر" MQ9 HUNTER KILLER، أطلقت من مقر القيادة المركزية الأمريكية في قطر.





وقُتل في هذه الضربة الجوية، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وتمزقت جثته من جراء الانفجار الهائل.





وأعلن القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني العميد إسماعيل قاآني، يوم أمس الجمعة، مقتل 4 ضباط إيرانيين كبار كانوا برفقة سليماني عندما استهدفته الغارة الأميركية في محيط مطار بغداد.





والضباط الإيرانيون القتلى في العملية العسكرية الأمريكية، هم: (النقيب وحيد زمانيان، والرائد هادي طارمي، والعقيد شهرود مظفري نيا، واللواء حسين جعفري نيا).





ومن جهته، أورد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 10 أشخاص في الغارة الجوية الأمريكية، 5 منهم أعضاء في الحرس الثوري.





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، أن "الجيش قتل سليماني بناء على تعليمات من الرئيس دونالد ترامب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج".

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من فجر الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في بغداد "بهجوم أمريكي".

وكان الحشد الشعبي، قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".

ويأتي مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

واكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب الإعلان عن نبأ مقتل قاسم سليماني، بنشر صورة للعلم الأمريكي على حسابه بموقع "تويتر" من دون كتابة أي تعليق.



