كانت مردغانة.. تفاصيل جديدة عن واقعة التحرش بفتاة المنصورة

كشف سلامة هيكل، أحد منقذي فتاة المنصورة من التحرش، تفاصيل جديدة عن الواقعة، قائلًا: "كانت مردغانة، كبير وصغير كان عايز يتحرش"، لافتَا إلى أن نصف الشباب الذي قاموا بالتحرش بالفتاة كان يتناولون الكحل والمخدرات.



وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن حادث التحرش بفتاة المنصورة، حدث بعد منتصف الليل في ليلة رأس السنة، معقبًا: "الكل كان هايص".



ولفت إلى أنه لا يعرف أي معلومة عن الفتيات وكل شخص حر في حياته، معقبًا: "اللي عايز يلبس قصير مالناش دعونا به، ربنا هو اللي هيحاسب، أنا شوفت منظر مش كويس، فتدخلنا لحل المشكلة، نص اللي كان واقف كان بيصور، والنص التاني كان عايز البنت بأي طريقة".

