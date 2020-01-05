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قناة تضم ألمع نجوم الكرة المصرية | الأن تردد قناة الزمالك الجديد 2020 Zamalek علي النايل سات لمتابعة أخبار النادي اليوم

الأحد 05/يناير/2020 - 12:17 ص
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بوابة الفجر
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قناة تضم ألمع نجوم الكرة المصرية | الأن تردد قناة الزمالك الجديد 2020 Zamalek علي النايل سات لمتابعة أخبار النادي اليوم

ننشر تردد قناة الزمالك الجديدة zamalek TV 2020 تعد قناة الزمالك من اهم القنوات الرياضية على الساحة التلفزيونية،وهي من القنوات الحديثة الإطلاق وتهتم بأمور نادي الزمالك خاصة،وتقوم بعرض لجميع مباريات نادي القلعة البيضاء مباشرًا وحصريًا،وتتميز القناة بانها من القنوات الرياضية المتميزة والتي تبث بأفضل التقنيات الحديثة التليفزيوني.

نقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي " تردد قناة الزمالك 2020 " والتي إزدادت مؤشرات البحث عنها بشكل كبير طيلة الفترة الماضية،حيث سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال.



تردد قناة الزمالك الجديدة 2020

تنطلق قناة الزمالك عبر القمر الصناعي النايل سات لتصل لكل بيت مصري محب للنادي ومشجع له ومحب وعاشق لكرة القدم المصرية، وتم إطلاق قناة الزمالك بالتعاون مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهو من طرح هذه الفكرة لكي يكون للنادي قناة خاصة تليق بتاريخه العريق وانجازاته الكروية والغير كروية الرائعة والمتميزة.

تم بالفعل إظلاف القناة وبالرغم من توقفها لبعض الوقت بسبب بعض المشاكل المادية والتقنية،ولكنها استطاعت التغلب على كل هذه العقبات،وعاودت انطلاقها من جديد تزامنا مع انطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز،وتم من خلالها نقل لكل مباريات الفريق وقدمت القناة أيضا متابعات حية لإنجازات النادي في الرياضات الأخري.

برامج قناة الزمالك بترددها الجديد zamalek TV

ستقوم قناة الزمالك بعرض عدد من البرامج الجديدة،والتي ستضم ألمع نجوم الكرة المصرية وعلى رأسهم مدير نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور،والذي سيكون ضيف أولي الحلقات من البرنامج الحواري الجديد،ومن المقرر ان يتم انطلاق عرض المباريات في مساء يوم الحادي عشر من الشهر الجاري.

احدث ترددات قناة الزمالك الجديد على نايل سات
تردد القناة على النايل سات “11449” بمعدل ترميز ” 27500 H.

تردد قناة الزمالك الجديدةتردد قناة الزمالك الجديدة


تردد قناة الزمالك الجديدة على الاقمار الصناعية:
القمر الصناعي: النايل سات
تردد القناة: 112019
معامل التصحيح: أفقي 56
معدل الترميز: 27500


القمر الصناعي: يوتلسات - Eutelsat AB7
تردد القناة: 11595.39
معامل التصحيح: عمودي 34
معدل الترميز: 27500


القمر الصناعي: عرب سات بدر 4
تردد القناة: 12092
معامل التصحيح: عمودي 34
معدل الترميز: 27500

نأتي لكم أحدث ترددات قناة الزمالك الجديد 2020 على القمر المصري النايل سات بأحدث تقنيات حديثة واحدث ما توصل إليه التكنولوجيا الحديثة.

برامج تضم ألمع نجوم الكرة المصرية | الأن تردد قناة الزمالك الجديد 2020 Zamalek علي النايل سات لمتابعة أخبار النادي اليوم

قناة تضم ألمع نجوم الكرة المصرية | الأن تردد قناة الزمالك الجديد 2020 Zamalek علي النايل سات لمتابعة أخبار النادي اليوم
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