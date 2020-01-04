السبت المقبل.. الفنان تامر حسني يُحيي حفلاً غنائياً في محافظة جدة





يُحيي الفنان والمغني المصري تامر حسني، مساء يوم السبت المقبل، حفلاً غنائياً ساهراً في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح أُنشأ حديثاً في أرض سماء الغربية.





ويؤدي الفنان تامر حسني خلال الحفل، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، مجموعة من أعماله الفنية الناجحة طوال مسيرته المميزة.





وكان نجم الفن المصري والعربي، قد شارك قبل فترة وجيزة في عدة حفلات غنائية بالمملكة؛ حيث افتتح الحفلات العربية لـ"موسم الرياض" عبر مشاركته والفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفل ضخم لقي إقبالاً كبيراً، كما قدّم تامر حسني وصلة غنائية خاصة في حفل اعتزال النجم السعودي الكابتن ياسر القحطاني في ديسمبر الماضي.





كما يذكر أن المملكة تشهد حركة فنية نشطة تعكس حجم الطلب الكبير على الحفلات الغنائية؛ حيث حضر إلى المملكة عشرات الفنانين من مختلف الدول العربية.



