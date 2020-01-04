محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية التنسيق بين البلدين

تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدا خلاله أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



