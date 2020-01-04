عادل عبد المهدي يوجه بإعلان الحداد في العراق ثلاثة ايام

على قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني و

نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس،

وقتلى الضربة الجوية الأمريكية الآخرين.

ويذكر أن اعتبر "عبد المهدي"، أن الضربة الجوية الأمريكية خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأميركية في العراق، مشيراً إلى أن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقاً سافراً للسيادة العراقية.

وأضاف عبد المهدي أن قتل سليماني تصعيد خطير، يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم، لافتاً إلى أن "اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصباً رسمياً يعد عدواناً على العراق"، مشيراً إلى أن سليماني والمهندس "رمزان كبيران في تحقيق النصر على داعش الإرهابي".



