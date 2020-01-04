weather tomorrow توقعات حالة الطقس غدا الاحد 5/1/2020 ودرجات الحرارة المتوقعة.. هيئة الأرصاد تحذر من السقيع





weather tomorrow توقعات حالة الطقس غدا الاحد 512020 ودرجات الحرارة المتوقعة.. هيئة الأرصاد تحذر من السقيع



weather tomorrow توقعات حالة الطقس غدا الاحد 512020 ودرجات الحرارة المتوقعة.. هيئة الأرصاد تحذر من السقيع







ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، يوم الاحد الموافق الخامس من يناير 2020، والتى نشرتها الصفحة الرسمية الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، والتي يسودها حالة طقس غير مستقرة، على جميع انحاء البلاد وخاصة فى الساحل الشمالى ونتابع معكم حالة الطقس المتوقعه غدًا.ومن المتوقع ان تكون حاله الطقس غدا الاحد، هي استمرار حالة الطقس السيئة الأمطار المتوسطة، إلى شديدة وخاصة على منطقة الساحل الشمالى الى جانب نشاط في الرياح الجنوبية الغربية، والتي تكون محملة بالرمال.حالة الطقس المتوقعة يوم الاحدستكون حالة الطقس، خلال ساعات النهار باردة وشديدة البرودة خلال ساعات الليل، أما منطقة وسط سيناء والصعيد فسوف يسود الصقيع على أرجائها.وتستمر حالات عدم استقرار الطقس على مستوى المحافظات المصرية، حيث ستبدأ يوم الاثنين القادم مرحلة أخرى من عدم استقرار الطقس والمناخ، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، والتى سوف تبدأ بنشاط كبير للرياح المثيرة للرمال وخاصة على طرق السفر، والطرق المكشوفة وكذلك الطرق الصحراوية، بالإضافة الى وجود فرصة كبير ة لهطول الأمطار خاصة على شمال البلاد.درجات الحرارة المتوقعةمن المتوقع ان تكون درجات الحرارة، على حسب ما ذكر السيد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بأن درجات الحرارة سوف تنخفض عن المعدل الطبيعى لها ما بين درجتين إلى ثلاث درجات.القاهرة 15 08.شبين الكوم 15 08.مطروح 14 10.الإسكندرية 16 10.دمنهور 16 09.بلطيم 15 10.طنطا 15 08.السلوم 15 08.بورسعيد 16 10.سيوة 14 03.دمياط 16 10.الزقازيق 16 09.رأس سدر 18 11.رفح 16 07.العريش 17 07.السويس 16 10.الإسماعيلية 17 09.