Advertisements
Advertisements
Advertisements

weather tomorrow توقعات حالة الطقس غدا الاحد 5/1/2020 ودرجات الحرارة المتوقعة.. هيئة الأرصاد تحذر من السقيع

السبت 04/يناير/2020 - 07:59 م
Advertisements
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements

weather tomorrow توقعات حالة الطقس غدا الاحد 512020 ودرجات الحرارة المتوقعة.. هيئة الأرصاد تحذر من السقيع

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، يوم الاحد الموافق الخامس من يناير 2020، والتى نشرتها الصفحة الرسمية الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، والتي يسودها حالة طقس غير مستقرة، على جميع انحاء البلاد وخاصة فى الساحل الشمالى ونتابع معكم حالة الطقس المتوقعه غدًا.

ومن المتوقع ان تكون حاله الطقس غدا الاحد، هي استمرار حالة الطقس السيئة الأمطار المتوسطة، إلى شديدة وخاصة على منطقة الساحل الشمالى الى جانب نشاط في الرياح الجنوبية الغربية، والتي تكون محملة بالرمال.

حالة الطقس المتوقعة يوم الاحد
ستكون حالة الطقس، خلال ساعات النهار باردة وشديدة البرودة خلال ساعات الليل، أما منطقة وسط سيناء والصعيد فسوف يسود الصقيع على أرجائها.

وتستمر حالات عدم استقرار الطقس على مستوى المحافظات المصرية، حيث ستبدأ يوم الاثنين القادم مرحلة أخرى من عدم استقرار الطقس والمناخ، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، والتى سوف تبدأ بنشاط كبير للرياح المثيرة للرمال وخاصة على طرق السفر، والطرق المكشوفة وكذلك الطرق الصحراوية، بالإضافة الى وجود فرصة كبير ة لهطول الأمطار خاصة على شمال البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة
من المتوقع ان تكون درجات الحرارة، على حسب ما ذكر السيد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بأن درجات الحرارة سوف تنخفض عن المعدل الطبيعى لها ما بين درجتين إلى ثلاث درجات.

القاهرة 15 08.
شبين الكوم 15 08.
مطروح 14 10.
الإسكندرية 16 10.
دمنهور 16 09.
بلطيم 15 10.
طنطا 15 08.
السلوم 15 08.
بورسعيد 16 10.
سيوة 14 03.
دمياط 16 10.
الزقازيق 16 09.
رأس سدر 18 11.
رفح 16 07.
العريش 17 07.
السويس 16 10.
الإسماعيلية 17 09.

weather tomorrow توقعات حالة الطقس غدا الاحد 512020 ودرجات الحرارة المتوقعة.. هيئة الأرصاد تحذر من السقيع

Advertisements

الكلمات المفتاحية

درجة الحرارة اليوم درجات الحرارة حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس فى الاسكندرية حالة الطقس اليوم توقعات حالة الطقس غدا الاحد weather tomorrow

أخبار تهمك

أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ يوم

رسميًا.. برشلونة يتعرض لضربة قاضية قبل مباريات السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 4 ساعات

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

الصفقة المفاجئة.. برشلونة يقترب من ضم نجم المنتخب الجزائري

منذ أقل من ساعة

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

حالة الطقس اليوم السبت 8 /9/ 2018 في الكويت~

من السبت لـ"الثلاثاء".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس (مفاجأة)

حالة الطقس ودرجات الحرارة.. بيان الأرصاد بشأن طقس الغد

القاهرة 22.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

الامطار تعود من جديد.. الأرصاد الجوية تُحذر من حالة الطقس في بيان هام

طقس اليوم حار وغدا أمطار.. الأرصاد الجوية تكشف سبب تفاوت درجات الحرارة هذه الفترة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

06:01 م

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

03:43 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

رسميًا.. برشلونة يتعرض لضربة قاضية قبل مباريات السوبر الإسباني

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status