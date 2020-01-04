خبيرة اقتصادية: مصر مستعدة لاستقبال مزيد من الاستثمارات



وأضافت "فهمي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن كل الاستثمارات التي شهدتها البلد ممتازة، ولكن ليست مستدامة، منوهة بأن 50% من الشعب المصري من فئة الشباب، ولهذا يجب أن يتم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير مشروعات صغيرة لهم.



وأضافت أن مصر مستعدة لاستقبال مزيد من الاستثمارات، خصوصا وأن النظرة للاقتصاد المصري إيجابية للغاية، مشددة على ضرورة منح الاستثمارات المحلية اهتمام كبير.



قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، إن الدولة بذلت مجهود جبار على مدار الأربع سنوات الماضية لتحسين مستوى الاقتصاد ككل، فضلا عن الجهود التي بذلت في مجال مكافحة البيروقراطية والفساد.